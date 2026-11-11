بسمة: دور برد كان هيحرمني من حضور مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة منذ عملي مذيعة

كشفت الفنانة بسمة أنها كادت تغيب عن افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب إصابتها بنزلة برد، موضحة أن غيابها كان سيصبح الأول عن المهرجان منذ فترة عملها مذيعة، مؤكدة ارتباطها الكبير بهذا الحدث السينمائي وحرصها على حضوره باستمرار.

وأضافت في تصريحات على هامش ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المذاعة فعالياته عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أنها تحب السينما ومهرجان القاهرة بصورة خاصة، وهو ما يدفعها إلى متابعة فعالياته والحرص على المشاركة فيه كل عام.

وأوضحت أن مهرجان القاهرة السينمائي يمثل احتفالية متكاملة بالسينما، تمتد طوال فترة انعقاده، من خلال عروض الأفلام والأنشطة المختلفة، مؤكدة أن أجواء الاحتفال تتواصل خلال الفعاليات، إلى جانب حفلي الافتتاح والختام.

وأعربت عن شعورها بالفخر والسعادة لانتمائها إلى مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى مكانته الدولية، وما يمثله بالنسبة لها من قيمة فنية وإنسانية ترتبط بعلاقتها الطويلة بالسينما.

يُذكر أن الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، ويُقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا وعملًا سينمائيًا من 64 دولة، تتضمن 17 عرضًا عالميًا أول، و5 عروض دولية أولى، و87 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتنوع الأعمال المشاركة بين الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب العروض الخاصة والأفلام الكلاسيكية المرممة.

ووقع الاختيار على الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، لافتتاح الدورة ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، ويتناول الفيلم رحلة الفنان سيلفستر ستالون والتحديات التي واجهها من أجل تقديم شخصية الملاكم «روكي بالبوا»، التي ظهرت للمرة الأولى على شاشة السينما عام 1976.

وتشهد الدورة تكريم عدد من نجوم وصناع السينما، بينهم الفنان آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز، ومدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست مدحت العدل بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات متخصصة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.