قالت الفنانة هبة مجدي، إنها تحرص دائمًا على حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رغم كل الظروف، لأنها تحبه كثيرًا وتسعد برؤية زملائها الذين قد لا تتمكن من مقابلتهم في مواقع التصوير، مشيرة إلى أنها كانت تحضر أفلام عدة قبل نحو عامين، لكن مواسم التصوير لا تتيح لها ذلك في أوقات كثيرة.

وتحدثت «مجدي»، في تصريحات على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المذاع عبر شاشة dmc مساء الأربعاء، عن وضع صورة الفنانة شادية على بوستر المهرجان، مشيدة بفيلمها «شيء من الخوف»، واصفة إياه بأنه خطير، ومعربة عن إعجابها بأفلامها التي قدمت خلالها الأغاني، مشيرة إلى أن شادية كانت بطلة رسالة الماجستير الخاصة بها، التي تناولت الدويتو في السينما المصرية.

وأضافت أنها تفضّل المشاركة في الأعمال الدرامية حال عرض عمل درامي وآخر سينمائي عليها، لأن الدراما هي المجال الذي خطف قلبها وقدمت فيه العديد من الأعمال، لكن اختيارها يظل مرتبطًا بالسيناريو ومدى استحقاقه لتقديمه في السينما.

وتابعت أن أول ما يشغلها في اختيار الأعمال هو الدور والشخصية والسيناريو، مؤكدة احترامها الكبير للسينما، التي وصفتها بأنها لها هيبة مختلفة عن الدراما التي تدخل كل بيوت الناس، مشيرة إلى أنها قدمت نحو 3 أفلام، واستمتعت بها لأنها تضمنت أشياء مختلفة عن أدوارها في الدراما، وتتمنى أن تقدم أعمالًا أفضل منها.

وتحدثت عن تعاونها مع المخرج أحمد سمير فرج في مسلسل «المداح»، قائلة إنها تحب ملاحظاته، لأنه مسلسل مختلف، مضيفة أنها تنتظر رأي المخرج مع كل جملة تقدمها خلال المشهد.

ويُذكر أن الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976.

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، تتضمن 17 عرضًا عالميًا أول، و5 عروض دولية أولى، و87 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب العروض الخاصة والأفلام الكلاسيكية المرممة.

ووقع الاختيار على الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» للمخرج بيتر فاريلي لافتتاح الدورة، كما يشهد المهرجان تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما، بينهم الفنان آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز، ومدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست مدحت العدل والفنان فاروق فلوكس بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.