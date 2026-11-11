جوتيريش يحذر من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى مطالبا بفرض ضرائب باهظة على أرباح شركات النفط والغاز

استخدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لغة تحذيرية شديدة اللهجة للتنبيه إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك خلال افتتاحه، الأربعاء، قمة تستمر يومين لقادة العالم، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية.

ودعا جوتيريش، الذي يستعد لمغادرة منصبه، إلى فرض ضرائب أكبر بكثير على الأرباح الهائلة التي تحققها شركات النفط الكبرى، مشددًا على ضرورة توجيه عائدات هذه الضرائب بشكل أساسي إلى الدول الأكثر هشاشة وتضررًا من أزمة المناخ.

وقال جوتيريش، خلال كلمته أمام عشرات القادة المجتمعين في مدينة أنطاليا التركية: "يجب أن يدفع المتسببون فى التلوث الثمن!"

وأضاف: "يجب أن يلقى الوقود الأحفوري مصير الديناصورات"، مشيرًا إلى أن هذا التحول لن يحدث من تلقاء نفسه.

وتابع قائلًا: "الديناصورات لم يكن لديها جماعات ضغط، لكن الوقود الأحفوري لديه ".

ووصف جوتيريش تسارع أزمة المناخ مقارنة بقدرة البشرية على مواجهتها بأنه "حقيقة قاسية"، مشيرا إلى أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري سجلت مستوى قياسيًا غير مسبوق في عام 2025.

وقال: "كانت السنوات الأربع الماضية الأكثر حرارة على الإطلاق".

وخلال الأسبوعين المقبلين، يناقش أكثر من 90 ألف مشارك من أكثر من 190 دولة الجهود الرامية إلى الحد من أزمة المناخ، وسبل تقديم المساعدات المالية للدول الفقيرة، التي يعاني كثير منها بشدة من العواقب المدمرة للتغير المناخي.



