النفط يرتفع 1% بعد تأكيد إيران أنها لن تسمح بخروج المواد النووية

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في شهرين التي سجلتها خلال الجلسة السابقة، بعد أن قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محسن رضائي، إن طهران لن تسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من البلاد.

وتصر الولايات المتحدة على أن تكون القضايا النووية جزءا من أي مفاوضات أولية مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين.

وبحسب وكالة «رويترز»، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 92.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:34 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 86.80 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، انخفضت أسعار النفط في البداية بأكثر من ثلاث دولارات للبرميل بعد أن هون مسئولون أمريكيون من الحاجة إلى شن مزيد من الضربات العسكرية على إيران، لكنها عوضت لاحقا بعض تلك الخسائر بعد أن نفى مسئول ⁠أمني إيراني إجراء أي محادثات بين الجانبين.

وأفاد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بأن بيانات جديدة أظهرت عدم وجود مؤشرات تذكر على تراجع وتيرة الهجمات في نوفمبر، بعدما تعرضت 37 سفينة لهجمات في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به في أكتوبر، وهو أعلى إجمالي شهري منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت جون جوه، كبيرة المحللين لدى سبارتا كوموديتيز: «شهدنا زيادة في الهجمات على السفن في ممرات الشحن بالخليج، وسط حالة من الضبابية تحيط بالمحادثات الدبلوماسية».

وأشارت إلى أن العامل الأكثر تأثيرا على أسعار النفط يتمثل في مدى استعداد إيران للاستجابة للمطالب الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الثلاثاء، ⁠أن ناقلة تعرضت لهجوم إلى الشمال الشرقي من ليما في سلطنة عمان.

وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان منفصل، إن ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في «مسار غير مصرح به» في مضيق هرمز.

وقال محللون في مجموعة بورصات لندن في مذكرة صدرت في العاشر من نوفمبر: «حتى في حالة التوصل إلى اتفاق، فإن زيادة التدفقات عبر الممر المائي ستظل تعتمد على إزالة الألغام، وتكاليف ⁠التأمين، وما إذا كان مالكو السفن مستعدين لتحمل المخاطر».

وذكرت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وأفادت المصادر بأن المخزونات زادت تسعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر.