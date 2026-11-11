الحكومة الإسرائيلية تصدق على تعيين جدعون ساعر وزيرا للداخلية

أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الحكومة صادقت على اقتراح رئيس الحكومة تعيين الوزير جدعون ساعر في منصب وزير الداخلية.

وبموجب القرار، سيتولى ساعر حقيبة الداخلية إلى جانب منصبه الحالي وزيرا للخارجية، فيما يأتي التعيين بعد فترة طويلة بقي فيها المنصب شاغرا.

وعُرض هذا المنصب في البداية على رئيس الائتلاف أوفير كاتس، الذي اعتذر عن قبوله «بهدف التركيز على تنسيق جهود كتلة اليمين داخل الكنيست خلال هذه الفترة».

وظل منصب وزير الداخلية في إسرائيل شاغرًا لأكثر من عام، وذلك منذ استقالة الوزير موشيه أربيل، المنتمي لحزب «شاس»، من منصبه في يوليو من عام 2025.

وشغل ساعر سابقًا منصب وزير الداخلية في الحكومة الثالثة والثلاثين، وذلك في الفترة الممتدة من مارس 2013 إلى نوفمبر 2014.