هيئة المطارات الإسرائيلية: تعليق الرحلات في مطار رامون عقب هزة أرضية في المنطقة

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أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار رامون، لحين استكمال أعمال المسح والتفتيش للتأكد من سلامة البنية التحتية، وذلك عقب هزة أرضية شعر بها سكان مدينة إيلات والمناطق المحيطة بها.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية بأن الهزة، التي ضربت خليج إيلات ومنطقة العربة، بلغت قوتها 4.5 درجة.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، دعا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي السكان إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

وفي السياق ذاته، أعلن مرصد الزلازل الأردني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في خليج العقبة، شعر بها سكان المدينة، اليوم الأربعاء.

وأوضح المرصد، في تصريحات لقناة «المملكة»، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 12:24 ظهرًا بالتوقيت المحلي، في البحر جنوب مدينة العقبة، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات.

وأضاف أن مركز الهزة يبعد نحو 38 كيلومترًا عن مدينة العقبة.