صحة غزة: 8 شهداء و29 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي لإجمالي الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 8 شهداء، و29 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 1622 شهيدًا، و5878 إصابة، و850 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إلى 74 ألفًا و653 شهيدًا، و176 ألفًًا و7 إصابات.

واستُشهد مواطن فلسطيني، اليوم الأربعاء، وأصيب عدد آخر، باستهداف منزل بمدينة غزة، وسط استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكر مراسل وكالة «صفا»، أن المواطن هاني الخضري، استشهد، فيما أصيب عدد آخر، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزل في حي النصر غربي مدينة غزة.

وضمن تواصل خروقات الاحتلال، أفاد مراسل الوكالة بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى تعرض الجنوبية لخانيونس المناطق إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية.

وفي الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، في استمرار للاعتداءات العسكرية على مناطق متفرقة من القطاع.