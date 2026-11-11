حماس: إحراق 100 مركبة فلسطينية بالضفة إرهاب استيطاني

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قالت حركة حماس، الأربعاء، إن إحراق مستوطنين إسرائيليين أكثر من 100 مركبة فلسطينية وممتلكات أخرى بقرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، يمثل "اعتداء إرهابيا سافرا"، محملة إسرائيل مسؤولية تداعياته.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن "الهجوم الذي طال عشرات أشجار الزيتون ومخازن ومنشآت، يمثل اعتداء إرهابيا سافرا وجريمة مدانة بكل المقاييس".

وأضافت أنه "يجسد حلقة جديدة من التغول الاستيطاني الوحشي"، معتبرة أنه "يستهدف فرض مخططات الضم والتهجير القسري".

وحذرت من اعتداءات المستوطنين التي قالت إنها تُرتكب "بحماية مباشرة من جيش الاحتلال".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بـ"اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لوقف الإرهاب الاستيطاني المتصاعد، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات".

وفجر الأربعاء، أحرق مستوطنون إسرائيليون أكثر من 100 مركبة في ساحة لتجميع السيارات القديمة والتالفة بقرية اللبن الشرقية، جنوبي نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وامتدت النيران إلى عشرات أشجار الزيتون ومخازن وأعمدة إنارة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة وإصابة فلسطينيين بالاختناق جراء الدخان.

وقدر رئيس المجلس القروي الخسائر الأولية بأكثر من مليون شيقل إسرائيلي.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 457 اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ بدء التوثيق عام 2006.