إسرائيل تكشف عن صاروخ جديد قابل للإطلاق من الجو والبر والبحر

كشفت شركة «رافائيل» الإسرائيلية، الثلاثاء، عن صاروخ جوال جديد يحمل اسم «سوبر آيس»، يتميز بإمكانية إطلاقه من منصات جوية وبرية وبحرية، وفقًا لما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست».

ويمثل الصاروخ نسخة مطوّرة من «آيس بريكر»، الذي كشفت عنه الشركة بين عامي 2021 و2022، مع تحسينات تشمل زيادة المدى والسرعة والقوة التدميرية. ويحمل رأسًا حربيًا يزن 454 كيلوجرامًا، أي أربعة أضعاف وزن رأس الجيل السابق، البالغ 113 كيلوجرامًا.

ووفقًا لشبكة «يورونيوز عربية»، يمكن إطلاق الصاروخ من المقاتلات الرئيسية في سلاح الجو الإسرائيلي، بما فيها «إف-35» و«إف-16» و«إف-15»، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية على الطائرات أو منصات الإطلاق.

قدرات الصاروخ الجديد

لم تكشف الشركة عن السرعة القصوى للصاروخ أو مداه الدقيق، لكنها أشارت إلى تفوقه على الجيل السابق، الذي تجاوز مداه 300 كيلومتر، فيما تراوحت سرعته بين 80 و90 في المئة من سرعة الصوت.

ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ الجديد 454 كيلوجرامًا، بما يعادل وزن القنبلة الأمريكية «إم كيه 83». كما يعتمد على أنظمة ملاحة ذاتية تتيح له التحليق على ارتفاعات منخفضة بمحاذاة تضاريس الأرض، إلى جانب تقنيات كهروبصرية لمطابقة الصور وتحديد الأهداف، وأنظمة لمقاومة التشويش الإلكتروني والعمل في مختلف الظروف الجوية.

وقال غاد غيفا، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الأنظمة الجوية في «رافائيل»، إن الجمع بين «سوبر آيس» وسابقه يوفر خيارات متعددة للقوات المسلحة، وفقًا لطبيعة الأهداف ومتطلبات العمليات العسكرية.

دوافع التطوير والأسواق المستهدفة



لم تحدد الشركة منظومة دفاعية بعينها دفعتها إلى تطوير الصاروخ، غير أن صحيفة «جيروزاليم بوست» ربطت هذه الخطوة بالاستعداد للتعامل مع أنظمة دفاع جوي متطورة قد تطورها إيران أو أطراف أخرى مستقبلًا.

وتُعد «رافائيل» من أبرز الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، وتنتج عددًا من الصواريخ، من بينها «بلو سبارو» الباليستي، الذي تحدثت تقارير أجنبية عن استخدامه في هجمات استهدفت مواقع إيرانية، فضلًا عن تقارير رجّحت استخدام صواريخ أخرى من إنتاج الشركة، مثل «روكس» و«غولدن هورايزون»، في عمليات مماثلة.

وعلى الصعيد البحري، أشارت الصحيفة إلى إمكانية استخدام «سوبر آيس» لاستهداف السفن والأهداف البحرية، في ظل تداول سيناريوهات تتعلق باحتمالات التوتر بين البحرية الإسرائيلية والتركية، دون أن تربط التقرير تطوير الصاروخ بهذه الاحتمالات بصورة مباشرة.

ومن المتوقع أن يدخل الصاروخ الخدمة مطلع عام 2027، فيما يُرجح أن يستقطب اهتمام دول أوروبية وآسيوية تسعى إلى تحديث ترساناتها العسكرية، رغم عدم الإعلان عن إبرام صفقات تصدير رسمية حتى الآن.