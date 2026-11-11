الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة معادية بولاية شرق دارفور

أعلن الجيش السوداني اليوم الأربعاء إسقاط مسيرة معادية بولاية شرق دارفور.

وقال الجيش السوداني ، في بيان نشره الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ، :"تمكنت دفاعاتنا الجوية صباح اليوم، من إسقاط طائرة معادية من طراز FH - 95، جنوب شرق الضعين بولاية شرق دارفور" ، مشيرا إلى أنها ثاني عملية إسقاط خلال اليوم .

وأضاف أنها "العملية رقم 29 ضمن سلسلة الطائرات المسيرة المعادية التى تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها".

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل، وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين، ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.