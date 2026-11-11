وزير الدفاع: قواتنا المسلحة على أعلى درجات الجاهزية لتأمين المجال الجوي المصري

أكد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير جميع أنظمة التدريب المتطورة للارتقاء بنظم إعداد وتأهيل الطيارين والكوادر الهندسية والفنية، ليكونوا على أعلى درجات الجاهزية لتأمين المجال الجوي المصري تحت مختلف الظروف.

جاد ذلك خلال تفقده أعمال التطوير ورفع الكفاءة بإحدى القواعد الجوية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لمختلف الأسلحة التخصصية داخل القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تقديمي حول أعمال التطوير والتحديث التي تمت داخل القاعدة، كما تفقد نموذجًا يحاكي التدريب الواقعي لإحدى الطائرات المقاتلة التي يتم تدريب الطيارين عليها بصفة دورية، واطلع على عدد من الأقسام التخصصية المختلفة لمتابعة الإجراءات التحضيرية التي يتم تنفيذها قبل بدء الطيران، أعقب ذلك تفقد معرض للمقاتلات متعددة المهام.

وفي سياق متصل، التقى الفريق أشرف سالم زاهر بعدد من مقاتلي القوات الجوية، لمتابعة الجاهزية والاستعداد القتالي لعناصر القوات الجوية.

وألقى الفريق عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يعملون على مدار الساعة لتأمين سماء مصر على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ضد كافة التهديدات، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال القوات الجوية في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تسعى دائمًا إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح في مختلف التخصصات بكافة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، لحماية حدود الوطن وصون مقدرات شعبه العظيم.

وفي نهاية اللقاء، شارك الفريق أشرف سالم زاهر المقاتلين تناول وجبة الغداء.