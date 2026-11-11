حرص محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة مع منتخبنا الوطني، مواليد 2007، دار خلالها حديث من القلب، وعن أبرز نصائحه للاعبين في مشوارهم الدولي.

وكان وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، وجهازه المعاون، قد استقبلوا قائد المنتخب، والذي حرص على لقاء اللاعبين.

ومن جانبه، وجه رياض واللاعبين، الشكر لمحمد صلاح على هذه اللفتة الجميلة، والتي سيكون لها أثر كبير في مشوارهم المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة علي ماهر، لخوض مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 أمام مالاوي في مباراتي الجمعة والثلاثاء القادمين.