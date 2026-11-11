استقالة رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية وسط اتساع فضيحة صندوق استثماري

استقال رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية، شهاب قافجي أوغلو اليوم الأربعاء، بعد أيام من امتداد فضيحة صندوق استثماري تقدر قيمته بمليارات الدولارات إلى مسؤولين بارزين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلن قافجي أوغلو، عبر حسابه على منصة إكس، أنه طلب من أردوغان "الإذن بالتنحي من منصبه حتى لا تتعرض مؤسستنا لمزيد من الأضرار"، مشيرًا إلى "الادعاءات الأخيرة" المتعلقة بالهيئة وبشخصه.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت في وقت سابق عن أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية اتهامات تشير إلى تورط قافجي أوغلو في مخطط الصندوق الاستثماري.

وجاءت استقالة قافجي أوغلو بعد ساعات من تصريحات أدلى بها لصحيفة "سوزجو" المعارضة، أكد فيها أن الهيئة التي يرأسها لا علاقة لها بالصناديق الاستثمارية التي تتمحور حولها الفضيحة.

وأدت شبهات التلاعب بأسعار الأسهم من جانب صناديق استثمارية في منتصف سبتمبر إلى اندلاع أزمة في سوق الأوراق المالية. وعلى إثر ذلك، أمرت الهيئة الرقابية المالية بتصفية 131 صندوقًا استثماريًا، مما أثر على نحو 455 ألف مستثمر.

وأدت القضية إلى فتح تحقيقات، وتنفيذ عمليات اعتقال وإقالة واسعة في وزارة الخزانة والمالية والهيئات الرقابية المالية، كما كان نائب قافجي أوغلو من بين من تم القبض عليهم.