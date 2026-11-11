شركة ساب تتلقى طلبا من الدنمارك لتوريد معدات للتدريب على القتال بالذخيرة الحية

أعلنت شركة "ساب" السويدية للصناعات الدفاعية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت طلبا بقيمة 350 مليون كرونة سويدية (3ر35 مليون دولار) من وكالة المشتريات الدفاعية الدنماركية.

وقالت الشركة في بيان إن الطلب يشمل معدات إضافية تُستخدم في التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية، ومن المتوقع تسليمها خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 2028.

وقالت الشركة إن الطلب يشمل نظام ساب لمحاكاة الاشتباك بالليز المزود بأجهزة قياس، والمخصص للمركبة القتالية للمشاة "سي في 90"، إلى جانب قدرات جديدة للتدريب على استخدام الأسلحة التي تطلق من خارج نطاق الرؤية المباشرة والطائرات المسيرة.

وأضافت الشركة أن هذه المعدات ستعزز قدرات الدنمارك على إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، بما يتيح للجنود والوحدات العسكرية التدرب على استخدام التقنيات المتقدمة والتكتيكات الحديثة في تدريبات واقعية مزودة بأجهزة قياس وتسجيل الأداء.