رئيس الوزراء البريطاني يرحب باستثمار 12 مليار جنيه إسترليني في مزارع الرياح

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رحب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام باستثمار بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار) في مزارع الرياح فيما يستعد للتوجه لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31).

وأعلنت شركة الطاقة الألمانية "آر.دبليو.إي" وشركة الاستثمارات الأمريكية "كيه.كيه.أر" عن الاستثمار الذي سوف يسفر عن إنشاء مزرعتي الرياح "فانجارت ويست" و"فانجارد ويست" قبالة سواحل نورفولك، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويشمل التمويل مليار جنيه إسترليني من صندوق الثروة الوطني الحكومي.

ومن المقرر أن تولد مزارع الرياح الطاقة بحلول 2030 فيما من المقرر بدء الإنشاء أوائل العام المقبل.

وقال بيرنام "هذا الاستثمار الكبير في الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة هو بمثابة تصويت بالثقة لقطاع البناء في بريطانيا".

وأضاف "هذه نبأ عظيم للمستهلكين لأن كل توربين نقيمه هو طاقة تخضع للسيطرة البريطانية وليس مرهونا بالأحداث في الجانب الآخر من العالم".

ينضم بيرنام إلى قادة العالم في مؤتمر "كوب 31" في أنطاليا بتركيا حيث سيلقي كلمة غدا الخميس.

وقالت شركة "أر.دبليو.إي" إن مشاريع فانجارد تمثل واحدة من أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة حيث ستولد نحو 8ر2 جيجاواط ما يكفي لإمداد ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء.