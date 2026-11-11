شرطة خيبر بختونخوا: اعتقال مواطن أفغاني في وادي تيراه بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية في باكستان

أعلنت أجهزة إنفاذ القانون وقوات الأمن الباكستانية اعتقال مواطن أفغاني متورط في التخطيط لشن هجمات إرهابية داخل باكستان، خلال عملية استخباراتية مشتركة نُفذت في وادي تيراه في السابع من نوفمبر الجاري، وفقا لما أكده المفتش العام الإضافي لشرطة إقليم خيبر بختونخوا، عباس أحسان، اليوم الأربعاء.

وكشف أحسان، خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب أمين شؤون الإعلام في أمانة تنمية المناطق، محمود جان بابار، أن المشتبه به يُدعى حكمت الله، المعروف باسم "حمزة"، مشيرًا إلى اعتقاله في السابع من نوفمبر بوادي تيراه، بالقرب من مدينة بيشاور، خلال عملية مشتركة بين قوات الأمن والشرطة، حسبما أفادت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

وقال أحسان إن: "عملية الاعتقال نُفذت بالاعتماد على المعلومات الاستخباراتية البشرية والمراقبة الإلكترونية ومصادر استخباراتية أخرى". وأضاف أن المشتبه به ينحدر من منطقة مانجيار في مقاطعة تشامكانيي بإقليم باكتيا الأفغاني.

وأوضح أحسان أن المشتبه به سبق أن خدم في الجيش الوطني الأفغاني السابق، حيث تلقى تدريبًا عسكريًا لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب تدريب للقوات الخاصة استمر ثلاثة أشهر أخرى. وأضاف المسؤول الأمني أن المشتبه به استغل خبراته، بعد حل الجيش الأفغاني، في عدد من المدارس الدينية، واستأنف أنشطة التدريب، وأقام اتصالات بهدف تسهيل تنفيذ هجمات إرهابية داخل باكستان.

وقال أحسان: "كما قام بتجهيز انتحاري"، موضحًا أن الأمر يتعلق بأحد طلابه، ويدعى عكرمة، الذي تولى تدريبه في مدرسة خالد بن الوليد الدينية بالقرب من مدينة جلال آباد.