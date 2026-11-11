مساعد بوتين عقب محادثات أبوظبي: العالم بحاجة إلى منظومة أمنية جديدة

أكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، أن العالم بحاجة إلى منظومة أمنية جديدة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في البنية الأمنية الأوروبية وإرساء نظام شامل وعادل.

وقال ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المفاوضات الثلاثية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، إن روسيا طرحت مرارًا مسألة الأمن الأوروبي وضرورة إنشاء منظومة أمنية جديدة، مضيفًا أن هذه القضية اكتسبت أخيرًا زخمًا وتفهمًا متزايدًا لأهمية معالجتها.

ورفض مساعد الرئيس الروسي الكشف عن أي تواصل مع ممثلي الدول الأوروبية خلال محادثات أبوظبي، موضحًا أن المفاوضات تقتصر على الأطراف الثلاثة، وأن الوفد الروسي لم يتلقَّ من الدول الأوروبية أي مبادرات أو مقترحات سلام ملموسة.

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، أكد ميدينسكي أهمية بحث مستقبل الترتيبات الأمنية، لافتًا إلى ضرورة مناقشة ما سيحدث بعد انتهاء الأزمة.

وكشف مساعد الرئيس الروسي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تنفيذ عملية جديدة واسعة النطاق لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا إن تفاصيل الاتفاق ستُعلن خلال الفترة المقبلة.

وكان ميدينسكي قد أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن تسهم مفاوضات أبوظبي في تقريب موسكو وكييف من التوصل إلى اتفاق سلام.

وعُقدت الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، في إطار الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.