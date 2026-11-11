إيطاليا: إخلاء أكثر من 300 مدرسة بعد تلقي تحذيرات بوجود قنابل

أعلن وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا، الأربعاء، إخلاء أكثر من 300 مدرسة في أنحاء البلاد، عقب تلقيها رسائل إلكترونية مجهولة المصدر تتضمن تهديدات بوجود قنابل داخل المباني، محذرًا من احتمال ارتفاع عدد المدارس المتضررة.

وقال فالديتارا، في تصريحات لقناة «لا سيت» التلفزيونية، إن السلطات تعاملت مع بلاغات التهديد بجدية، فيما جرى نقل الطلاب والعاملين إلى أماكن آمنة، مع استمرار التحقيقات الأمنية للتحقق من مدى مصداقيتها.

وفي روما، أبلغت إحدى المدارس أولياء الأمور بإخلاء الطلاب ونقلهم إلى منطقة آمنة، مع بقائهم تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة عقب تلقي الإنذار.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، جرى إجلاء الطلاب والعاملين من المدارس المستهدفة، فيما باشرت قوات الأمن عمليات التفتيش والتمشيط للتأكد من خلو المباني من أي مواد خطرة.

ونقلت مصادر حكومية أن الرسالة الإلكترونية حملت توقيع شخص يُدعى ميخائيل أنتروبوف، زعم أنه زعيم كيان يُسمى «ميسوجينستان»، وتضمنت تهديدات بارتكاب أعمال عنف جماعي ضد الإيطاليين، إلى جانب ادعاءات بوجود عبوات ناسفة داخل المدارس.

من جهتها، أكدت شرطة روما فتح تحقيق في الواقعة، لكشف مصدر الرسائل وتحديد المسئولين عن إرسالها.

وتأتي هذه التطورات بعد واقعة مماثلة خلال الأيام الماضية، تلقت خلالها نحو 280 إدارة مدرسية رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات مشابهة، ما دفع السلطات إلى تكثيف إجراءات التأمين والفحص في المؤسسات التعليمية.