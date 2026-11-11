الائتلاف الحاكم في اليابان يبحث خيار امتلاك غواصات نووية قبل مراجعة الوثائق الأمنية

من المتوقع أن يناقش الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني خيار امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، ومراجعة المبادئ اليابانية الراسخة الرافضة للأسلحة النووية، قبل التحديث المرتقب للوثائق الأمنية الرئيسية، وفقا لما ذكره نائب من الحزب الليبرالي الديمقراطي اليوم الأربعاء.

وقال تارو هوندا، الأمين العام للجنة البحوث الأمنية التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي، إن اجتماعا للجنة عُقد، اليوم الأربعاء، شهد دعوات إلى بحث إمكانية إدخال مثل هذه الغواصات، وكذلك طرح فكرة "تقاسم الأسلحة النووية"، وهو ترتيب تنشر بموجبه الولايات المتحدة أسلحة نووية في اليابان لتشغيلها بصورة مشتركة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

ومن المتوقع أن تضع اللجنة الحكومية (لجنة الخبراء التي شُكلت للنظر في التغييرات التي تطرأ على استراتيجية الأمن القومي وغيرها من الوثائق الأمنية الرئيسية)، تقريرا بشأن مراجعة الوثائق الأمنية في أوائل ديسمبر، وفقا لمصدر حكومي.

ومع أخذ المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع وتقرير اللجنة في الاعتبار، سيناقش الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم، حزب الابتكار الياباني، مسائل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والمبادئ الثلاثة الخاصة برفض امتلاك الأسلحة النووية، وحجم ميزانية الدفاع.

وتهدف فكرة السماح بتقاسم الأسلحة النووية، على ما يبدو، إلى تعزيز فاعلية الردع النووي الأمريكي الذي يوفر الحماية لليابان.