كينيا تبدأ العد التنازلي لإعلان خلوها من الإيبولا بعد خروج آخر مرضاها من المستشفى

أفادت كينيا، اليوم الأربعاء، بخروج آخر مرضى الإيبولا لديها من المستشفى، لتبدأ بذلك رسميا العد التنازلي لمدة 42 يوما لإعلان خلوها من المرض، وذلك رغم تجاوز عدد الحالات التي تم تسجيلها في المنطقة 11 ألف حالة منذ بدء تفشي المرض في مايو الماضي.

وكانت البلاد قد سجلت تسع حالات إصابة بالإيبولا في أكتوبر الماضي، بعد أن سافر المريض الأول من الكونغو عبر أوغندا، ما تسبب في نقله الفيروس إلى أربعة من أفراد أسرته وأربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتوفي المريض الأول ووالدته إثر الإصابة بالإيبولا، بينما تعافى المرضى السبعة الآخرون تماما. وكانت الحكومة قد أعلنت أن هناك 135 شخصا خالطوا المريض الأول.

جدير بالذكر أن كينيا ستبدأ حاليا العد التنازلي لمدة 42 يوما لإعلان خلوها من الإيبولا، بشرط عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة خلال هذه الفترة.