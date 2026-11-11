رئيس وزراء ماليزيا: خدمة البلاد ليست مبررا للسماح لأي شخص بنهب ثروات الشعب

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنه لا ينبغي السماح لأي شخص بنهب ثروات الشعب أو ممتلكات الدولة، حتى وإن كان قد خدم البلاد لمئات السنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وأوضح أنور أن التساهل مع ممارسات الفساد لمجرد أن مرتكبيها قدموا خدمات سابقة للبلاد يتناقض تمامًا مع تعاليم الإسلام.

وقال في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: "إن التسامح مع الشر هو ما يدمرنا. وعلى كل من يرفض الفساد ويعارضه من بيننا أن يرفع صوته أكثر، وأن يبعث برسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الفساد مكانهم السجن".

وشارك أنور مقتطفًا من كلمته خلال المنتدى الرابع عشر للمثقفين في إطار مبادرة "مدني"، تناول فيه مخاطر ثقافة التساهل، وهي الظاهرة التي سبق أن حذّر منها المفكر الإندونيسي والقائد السابق محمد ناصر.

وقال: "لطالما حذّرت مما وصفه القائد الإندونيسي محمد ناصر ذات مرة بثقافة التساهل، حيث يصبح كل شيء مقبولًا. إحداث بعض الأضرار؟ لا بأس. سرقة القليل؟ لا مانع. وما المقصود بالقليل؟ حتى المليارات لا مشكلة. لذلك فإن هذا التسامح مع الشر هو ما يدمرنا".