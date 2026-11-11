أوكرانيا: روسيا استهدفت 6 منشآت كهرباء في 4 مناطق

قال رئيس ‌الوزراء الأوكراني، سيرجي كوريتسكي، اليوم الأربعاء، إن روسيا استهدفت ⁠ست محطات كهرباء فرعية كبيرة في أربع مناطق بوسط أوكرانيا.

وأضاف عبر تطبيق ‌تيليجرام ⁠أنه بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية للطاقة، ⁠ضربت القوات الروسية أيضا خطوط سكك ⁠حديدية في شرق ⁠ووسط أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، نفذت خلال الليلة الماضية، ضربات استهدفت 3 محطات فرعية للكهرباء، واحدة في مدينة كريفوي روج بمقاطعة دنيبروبتروفسك، واثنتين أخريين في بلدتين بمقاطعة أوديسا.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، تم استهداف محطة فرعية للكهرباء بقدرة 330 كيلوفولت في مدينة كريفوي روج، بمقاطعة دنيبروبتروفسك، بينما تعرضت محطتان فرعيتان للكهرباء بقدرة 110 كيلوفولت و330 كيلوفولت، للاستهداف في بلدتي ماياكي وأوساتوفي بمقاطعة أوديسا"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.