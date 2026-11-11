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• الأمين العام للأمم المتحدة دعا الدول المتقدمة إلى توفير 300 مليار دولار سنويا بحلول 2035، واقترح فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط الكبرى

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إلى إقرار "ميثاق جديد للعدالة المناخية" قائم على المسؤولية المشتركة، لتسريع التحول عن الوقود الأحفوري وحشد التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش خلال قمة قادة الدول والحكومات ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31"، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال غوتيريش: "نحتاج إلى ميثاق جديد للعدالة المناخية، يقوم على المسؤولية المشتركة والأمن المشترك والمنافع المشتركة".

وشدد على ضرورة وفاء جميع الدول بالتزاماتها وفق مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة"، الذي يراعي اختلاف مسؤوليات الدول وقدراتها في مواجهة تغير المناخ.

وأوضح أن الميثاق المقترح يرتكز على 4 دعائم، هي تسريع "الانتقال العادل" بعيدا عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وضمان التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية.

وأضاف أن الالتزام بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية يتطلب مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2035 مقارنة بمستويات عام 2025.

وتابع أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أيضا خفض توليد الكهرباء من الفحم دون تقنيات لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة.

ودعا غوتيريش الدول المتقدمة إلى توفير تمويل مناخي لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.

كما اقترح فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط الكبرى، وتوجيه عائداتها لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وأردف أن 9 شركات نفطية تستعد لتحقيق أرباح تتجاوز 95 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط، بما يعادل أكثر من مليار دولار يوميا.

وحذر من أن الكوارث المناخية "تعصف بالأرواح وسبل العيش والاقتصادات" في أنحاء العالم، واصفا المسار المناخي الحالي بأنه "طريق نحو دمار متبادل مؤكد".

وأردف: "إما أن نخطط لهذا التحول العادل، أو ندفع ثمنه في صورة فوضى وفقدان سبل العيش".

والاثنين، انطلقت فعاليات المؤتمر، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، فيما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات.

ويتصدر جدول الأعمال التمويل المناخي، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وفق الأمم المتحدة.