قاد الحاخام يوحاي مكبيلي، صباح أمس الثلاثاء، مجموعة من المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة منذ احتلال القدس عام 1967، اتسعت خلالها مشاركة الشخصيات الدينية والسياسية الإسرائيلية.

ولم تعد الاقتحامات تقتصر على دخول باحات المسجد، بل امتدت إلى محاولات أداء طقوس دينية داخله، واستهداف مبانيه ومعالمه التاريخية.

وتستعرض «الشروق» أبرز محطات الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى منذ عام 1967.

1967.. اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي

بدأت الاقتحامات مع دخول الجنرال الإسرائيلي مردخاي غور المسجد الأقصى، برفقة جنود، يوم 7 يونيو 1967، ورفع العلم الإسرائيلي فوق قبة الصخرة قبل إنزاله لاحقًا.

وفي أغسطس من العام نفسه، اقتحم الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي شلومو غورين المسجد برفقة نحو 50 شخصًا وأقاموا صلاة في ساحاته.

1969.. حريق يدمر أجزاء من المصلى القبلي

أشعل الأسترالي دينيس مايكل روهان النار في المسجد الأقصى يوم 21 أغسطس 1969، ما أدى إلى احتراق أجزاء من المصلى القبلي وتضرر منبر صلاح الدين الأيوبي، وأثار الحادث غضبًا واسعًا في العالمين العربي والإسلامي.

1976.. جدل حول صلاة اليهود داخل الأقصى

أثار قرار محكمة الصلح في القدس، الصادر في يناير 1976، جدلًا بشأن صلاة اليهود داخل المسجد الأقصى، وفتح بابًا جديدًا للصراع حول الوضع القائم فيه.

1981.. نفق أسفل المسجد يثير مخاوف المقدسيين

كشف نفق أسفل المسجد الأقصى، من جهة حائط البراق، يوم 28 أغسطس 1981، عن جانب آخر من الاعتداءات الإسرائيلية المرتبطة بالحفريات، وسط مخاوف من تأثيرها على أساسات المسجد ومبانيه التاريخية.

1982.. إطلاق النار على المصلين داخل الأقصى

أطلق الجندي الإسرائيلي آلان هاري غودمان النار على المصلين داخل المسجد، يوم 11 أبريل 1982، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

1984.. إحباط محاولة استهداف قبة الصخرة

في أبريل 1984، أُحبطت محاولة لمتطرفين يهود إدخال متفجرات وقنابل إلى المسجد الأقصى، بهدف استهداف قبة الصخرة، ضمن ما عُرف بـ«التنظيم السري اليهودي».

1990.. محاولة إقامة الهيكل تشعل مواجهات دامية

تصدى مصلون فلسطينيون لمحاولة جماعة «أمناء جبل الهيكل» وضع حجر أساس الهيكل المزعوم داخل ساحات الأقصى، يوم 8 أكتوبر 1990، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار، ما أدى إلى استشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة مئات آخرين.

2000.. اقتحام شارون يشعل انتفاضة الأقصى

أثار اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون للمسجد الأقصى، يوم 28 سبتمبر 2000، غضبًا فلسطينيًا واسعًا، بعدما دخل برفقة حراسة مشددة وأعضاء من الكنيست، وأعقبت الزيارة مواجهات ارتبطت باندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

2010.. حاخام يؤدي طقوسًا دينية داخل المسجد

شهدت ساحات الأقصى في مايو 2010 محاولات متكررة من مستوطنين وحاخامات لأداء طقوس دينية داخل المسجد.

2015.. اقتحام المصلى القبلي والاعتداء على المصلين

كسرت قوات الاحتلال أقفالًا وأبوابًا داخل المصلى القبلي، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي على المصلين، خلال اقتحام المسجد الأقصى يوم 14 سبتمبر 2015.

2017.. البوابات الإلكترونية تشعل احتجاجات المقدسيين

أعادت سلطات الاحتلال فتح المسجد الأقصى بعد إغلاقه في يوليو 2017، مع تركيب بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما رفضه المقدسيون عبر اعتصامات انتهت بإزالة البوابات.

2019.. فتح مصلى باب الرحمة واقتحام مئات المستوطنين

نجح المصلون الفلسطينيون في إعادة فتح مصلى باب الرحمة، في فبراير 2019، بعد إغلاقه منذ عام 2003، عقب اعتصامات واحتجاجات، وبعد أشهر، اقتحم مئات المستوطنين المسجد خلال العشر الأواخر من رمضان، بحماية قوات الاحتلال.

2023.. بن غفير يقتحم الأقصى بصفته وزيرًا

تقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لاقتحام ساحات المسجد الأقصى يوم 3 يناير 2023، في خطوة أثارت إدانات واسعة، وتكررت اقتحاماته لاحقًا، بالتزامن مع مشاركة مسؤولين إسرائيليين آخرين في دخول المسجد.

2026.. الحاخام مكبيلي يقود اقتحامًا جديدًا