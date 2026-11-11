أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، أن الحكومة قررت تصنيف القوات البحرية والجوية الأرجنتينية منظمتين إرهابيتين، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء القرار عقب خطوة اتخذتها الحكومة الأرجنتينية بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية، وهي خطوة اعتبرتها طهران مخالفة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة أن القرار الإيراني يستند إلى قانون «المعاملة بالمثل ردًا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري منظمة إرهابية»، الصادر عام 2019، والذي ينص على إخضاع جميع الدول التي تمتثل للقرار الأمريكي بشأن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، أو تدعمه بأي شكل من الأشكال، لإجراءات المعاملة بالمثل.

وأضاف البيان أن القوات البحرية والجوية الأرجنتينية تندرجان ضمن أحكام هذا القانون، وبالتالي جرى تصنيفهما منظمتين إرهابيتين من جانب طهران.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة الأرجنتينية تتحمل مسؤولية جميع التداعيات المترتبة على هذا القرار.

ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من إعلان الرئاسة الأرجنتينية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة قالت بوينس آيرس إنها ترتبط بدعم الحرس الثوري لـ«حزب الله» اللبناني، على خلفية اتهامات متصلة بتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994، الذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة المئات، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأعقبت تلك الخطوة طرد القائم بالأعمال الإيراني في الأرجنتين، محسن سلطاني طهراني.