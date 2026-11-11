تصدر فريق ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تعرضًا للعرقلة والأخطاء خلال منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما سجلت الإحصائيات احتساب 171 مخالفة ضد لاعبيه خلال أول 12 جولة من المسابقة، في أرقام أثارت حالة من الجدل داخل أروقة النادي الملكي بشأن التعامل التحكيمي مع التدخلات العنيفة.

وتزايدت حالة الغضب داخل صفوف ريال مدريد عقب المواجهة الأخيرة أمام فالنسيا على ملعب «ميستايا»، بعدما احتسب حكم اللقاء 26 مخالفة لصالح الفريق الملكي، في واحدة من أكثر المباريات التي شهدت هذا العدد من الأخطاء خلال الموسم الحالي.

وسلطت صحيفة «آس» الإسبانية الضوء على الأزمة، مشيرة إلى أن شعور لاعبي ريال مدريد بتعرضهم لتدخلات قوية دون حماية تحكيمية كافية أصبح أكثر وضوحًا، خاصة مع تكرار هذه الوقائع خلال المباريات الأخيرة.

ووفقًا لإحصائيات شبكة «أوبتا»، كان ريال مدريد طرفًا في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإسباني شهدت احتساب 26 مخالفة أو أكثر لصالح أحد الفريقين، إذ تكرر الرقم نفسه أمام خيتافي في ديسمبر 2024، قبل أن يصل إلى 27 مخالفة في مواجهة الفريق ذاته خلال أكتوبر 2025.

وعلى مستوى ترتيب الأندية الأكثر تعرضًا للأخطاء هذا الموسم، جاء ريال مدريد في المركز الأول برصيد 171 مخالفة، يليه راسينج سانتاندير بـ161 مخالفة، ثم إشبيلية بـ155 مخالفة.

وفي المقابل، سجل أتلتيكو مدريد 113 مخالفة لصالح لاعبيه، بينما بلغ رصيد برشلونة 108 مخالفات، ليصل الفارق بين ريال مدريد وأتلتيكو إلى 58 مخالفة، مقابل 63 مخالفة مع برشلونة.

ولم تقتصر الأرقام على مستوى الأندية، بل امتدت إلى الإحصائيات الفردية، حيث تصدر الإنجليزي جود بيلينجهام قائمة أكثر اللاعبين تعرضًا للأخطاء برصيد 31 مخالفة، متقدمًا بفارق 5 مخالفات على بابلو إيبانييث لاعب راسينج سانتاندير، صاحب المركز الثاني برصيد 26 مخالفة.

كما تواجد ثلاثة لاعبين آخرين من ريال مدريد ضمن قائمة العشرة الأوائل، حيث تقاسم البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي المركز الخامس برصيد 23 مخالفة لكل منهما، بينما جاء التركي أردا جولر في المركز العاشر بـ21 مخالفة.

وعلى الجانب الآخر، ظهر لامين يامال لاعب برشلونة في المركز الثالث عشر بعدما تعرض لـ18 مخالفة، بينما جاء جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد في المركز السادس والثلاثين برصيد 14 مخالفة.

وشهدت مواجهة فالنسيا الأخيرة تعرض نجوم ريال مدريد لتدخلات متكررة، كان أبرزها حصول كيليان مبابي على 6 مخالفات، فيما تعرض أردا جولر لأربع مخالفات، لتتجدد مطالب لاعبي الفريق بالحصول على حماية تحكيمية أكبر خلال مباريات الدوري الإسباني.