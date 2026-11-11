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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع العاملة فى السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

- وجاءت أسعار الحديد كالآتي:

سجل سعر حديد عز نحو 43050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 41800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

واستقر سعر حديد العشري مسجلا 38 ألف جنيه للطن.

وثبت سعر حديد المراكبي مسجلا 42500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 41700 جنيه للطن.

واستقر سعر حديد مصر ستيل عند 38200 جنيه للطن.

- فيما جاءت أسعار الأسمنت كالآتى:

استقر سعر أسمنت المصريين ليسجل 3720 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3610 جنيهات للطن.

واستقر سعر أسمنت جنوب الوادي ليسجل 3720 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت العريش ليسجل 3730 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت سيناء ليسجل 3850 جنيها للطن.