الجيش الإيراني: اشتعال ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم شرقي هرمز

أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز، الذي يشهد توترات متصاعدة على خلفية المواجهة بين طهران وواشنطن.

وقالت إدارة العلاقات العامة بقيادة القوات البحرية الإيرانية، في بيان، إن ناقلة نفط اصطدمت، صباح الأربعاء، بلغم بحري في منطقة وصفتها بأنها "غير آمنة ومحظورة" شرقي المضيق، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأوضحت أن وحدات من القوات البحرية وصلت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الوضع، دون الكشف عن هوية الناقلة أو حجم الأضرار الناجمة عن الحريق.

ودعت مالكي السفن إلى التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز.

ويأتي الحادث في ظل استمرار إغلاق المضيق منذ 12 يوليو الماضي، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها على إيران في 8 من الشهر ذاته.

وسبق أن هددت طهران باستهداف السفن التي تعبر المضيق "دون إذن"، أو خارج المسار الملاحي الذي حددته.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، وفق طهران، التي ردت بشن هجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وبدأتا مفاوضات لا تزال تواجه تعثرا شديدا، بسبب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة والسلع العالمية.