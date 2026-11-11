القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن 14 طبيبا من غزة دون تهم أو محاكمة

رفض القضاء الإسرائيلي الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، معتقلين دون تهم أو محاكمة.

وأفادت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية، في بيان الأربعاء، بأن القضاء رفض التماسين تقدمت بهما بشأن أطباء فلسطينيين معتقلين من غزة.

وقالت إن "المحكمة العليا رفضت الإفراج عن 14 طبيبا، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص".

وأضافت أن "المحكمة المركزية في اللد رفضت السماح بإخضاع الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم ما كشفته سجلاته الطبية من مؤشرات مقلقة".

وتابعت: "يقبع الأطباء الأربعة عشر في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة".

وأردفت أن "بعضهم موجود في السجون منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية".

ودمرت إسرائيل القطاع الصحي في غزة بشكل شبه كامل، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها في أكتوبر 2023، وخلفت دمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.

** تدهور صحة أبو صفية

وبشأن وضع أبو صفية، قالت الجمعية إن البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، أعد رأيا طبيا بعد اطلاعه على ملف الطبيب الفلسطيني لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأوضحت أن تيروش خلص إلى وجود عدد من المؤشرات الصحية المقلقة التي لم تحظ بالمتابعة والفحوص الطبية اللازمة.

وأفادت بأن "السجلات تُظهر أن وزن أبو صفية انخفض من 90 كيلوجراما في يناير 2025 إلى 76 كيلوجراما في مايو من العام نفسه".

كما رصد تيروش انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دم أبو صفية، وعدم إجراء الفحوص اللازمة للتحقق من أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، فضلا عن تأخر تشخيص إصابته بالجرب، وفق الجمعية.

وتابعت: "في 5 يوليو 2026، وثّقت سجلات مصلحة السجون كدمات حول عينه اليسرى، إلى جانب شعوره بالدوار وآلام في الأضلاع".