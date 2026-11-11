شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي النصر غرب مدينة غزة

استُشهد مواطن فلسطيني، يوم الأربعاء، وأصيب عدد آخر، باستهداف منزل بمدينة غزة، وسط استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكر مراسل وكالة «صفا»، أن المواطن هاني الخضري، استشهد، فيما أصيب عدد آخر، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزل في حي النصر غربي مدينة غزة.

وضمن تواصل خروقات الاحتلال، أفاد مراسل الوكالة بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى تعرض الجنوبية لخانيونس المناطق إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية.

وفي الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، في استمرار للاعتداءات العسكرية على مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار سقوط الشهداء والجرحى جراء اعتداءات الاحتلال المتواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقتل جيش الاحتلال منذ وقف إطلاق النار، أكثر من 1,614 شهيدًا، إضافة إلى 5,849 مصابًا، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها خلال الفترة ذاتها 850 شهيدًا.