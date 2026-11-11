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كشف عبد الناصر محمد، مدرب نادي القناة، كواليس تحفيز مودي شلاطة، قبل مباراة الأهلي في بطولة الدوري.

وكان مودي شلاطة قد قدم أداءً مثاليًا خلال مباراة الأهلي والقناة التي أقيمت في بطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وقال عبد الناصر محمد عبر قناة "أون سبورت": "وصل لي معلومة أن الأهلي لم يكن يعرف شلاطة قبل مباراة القناة، وعلمت بأنهم يركزون مع أبو سنة ومولاي".

وأضاف: "هذا بسبب أن مودي شلاطة لم يكن موفقًا في بداية الدوري، وبالتالي حفزته من أجل تقديم أداء استثنائي أمام الأهلي".

وأكمل مدرب القناة: "الأهلي ناد كبير وأنا «اتشتمت» بشكل كبير من جماهير الأهلي لأني كشفت عن ذلك الأمر وأني قمت بتحفيز لاعب فريقي بشكل مختلف".

وأوضح عبد الناصر محمد: "تحدثت مع شلاطة قبل مباراة الأهلي من أجل تحفيزه وأكدت عليه أني أريد أن يخرج أفضل ما لديه وبالفعل وعد وأوفى".

أما عن سبب عدم انضمام شلاطة لمنتخب مصر.. قال: "دائمًا أطالب اللاعبين بعدم التعجل في الانضمام لمنتخب مصر، حتى مودي شلاطة بعد إعلان القائمة أكدت له عدم التعجل لأني انضممت إلى منتخب مصر أثناء لعبي وأنا ابن الـ27 عامًا".