رئيس وزراء لبنان: بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلت الأمني

استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، في بيروت، مثنيًا على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة.

وشدد في تصريحات نقلها موقع «LBC اللبناني»، صباح الأربعاء، على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، مؤكدًا أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها.

وأثارت واقعة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، جدلًا واسعًا، بعد حديث عن اختفائه لأيام.

وبرز العلواني في المشهد السياسي العراقي بوصفه أحد الوجوه السنية المؤثرة في محافظة الأنبار (غرب) مستندا إلى حضوره البرلماني ودوره في الحراك الاحتجاجي الذي تصاعد بالمحافظة أواخر عام 2012 واستمر خلال 2013 رفضًا لسياسات حكومة نوري المالكي، قبل أن يتم اعتقاله وصدور حكم بالإعدام تم تخفيفه لاحقا.

ومساء الثلاثاء عاد العلواني للواجهة حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية بالعثور على جثة النائب السابق في بيروت.

ونقلت الوكالة عن السفير العراقي في العاصمة اللبنانية بيروت محمد رضا الحسيني، أن السفارة تنتظر التقرير النهائي من الأجهزة اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني.

وقال الحسيني إن «القضاء اللبناني فتح تحقيقًا بشأن قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني وكلف قاضيًا خاصًا لمتابعتها».

وأضاف: «نحن على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة ملابسات مقتل العلواني، وبانتظار التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات الجريمة القتل».

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»، عن مصادر أمنية وقضائية، عن هوية ثلاثة أشخاص استأجروا الشقة التي عُثر فيها على جثة العلواني، وهم سوريان ومواطن لبناني، استأجروا المكان الواقع في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت لمدة يومين، مقابل 200 دولار.

ووفق المصادر، وصل العلواني إلى بيروت قادما من أربيل، شمالي العراق، قبل خمسة أيام من العثور عليه مقتولا، وكان قد حجز في البداية غرفة بأحد فنادق منطقة الحمرا التجارية، قبل أن ينتقل بعد فترة وجيزة إلى الشقة التي عُثر فيها على جثته.

وأفادت المصادر بأن الوكيل العقاري الذي تولى تأجير الشقة حاول التواصل مع العلواني عقب انتهاء مدة الإيجار، لكنه لم يتلق أي رد، ما دفع إلى التحرك لاحقا لكشف ما يجري داخل المكان.

وفي ليلة الإثنين، دخلت قوة من الشرطة اللبنانية إلى الشقة، لتعثر على العلواني جثة هامدة، بعدما تعرض، وفقا للمعلومات الأولية، للضرب على الرأس قبل خنقه.

وبحسب إعلام عراقي فإن السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة العلواني تفيد باختفائه في لبنان منذ أيام بعد انقطاع الاتصال به وإغلاق هاتفه.