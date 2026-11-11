السعودية تجدد دعمها لمكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء دعمها مكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية وضرورة الوقف الفوري الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية"واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "أن مجلس الوزراء جدّد إثر متابعته مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم؛ دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية".

وأضاف الوزير الدوسري أن مجلس الوزراء أكد " على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز."