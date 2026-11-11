قرقاش: نتطلع بتفاؤل إلى أن تحقق المحادثات الروسية الأوكرانية اختراقا إيجابيا

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات، ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «نتطلع بتفاؤل إلى أن تحقق هذه المحادثات اختراقًا إيجابيًا؛ يمهّد لظروف إنهاء حرب طويلة وأزمة عميقة».

وأشار إلى «قناعة الإمارات الراسخة بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل إلى سلام مستدام؛ يعزز الأمن والاستقرار في النظام الدولي».

وانطلقت المفاوضات أمس الثلاثاء برعاية أمريكية، على أن تتواصل اليوم الأربعاء، في أول جولة من نوعها منذ فبراير الماضي، بهدف تسريع جهود إنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

وافتُتحت الجلسة بحضور المبعوثَين الأمريكيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واختُتم اليوم الأول بعد محادثات استمرت نحو 4 ساعات.

وتتركز المباحثات، بحسب تصريحات سابقة لمسئولين ومصادر مطلعة، على القضايا الرئيسية المرتبطة بإنهاء الحرب، والضمانات الأمنية، وسبل وقف العمليات القتالية، إلى جانب بحث ملامح نظام أمني أوروبي جديد لمرحلة ما بعد الحرب.