الدفاع الروسية: استهداف 3 محطات طاقة أوكرانية في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وأوديسا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، نفذت خلال الليلة الماضية، ضربات استهدفت 3 محطات فرعية للكهرباء، واحدة في مدينة كريفوي روج بمقاطعة دنيبروبتروفسك، واثنتين أخريين في بلدتين بمقاطعة أوديسا.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، تم استهداف محطة فرعية للكهرباء بقدرة 330 كيلوفولت في مدينة كريفوي روج، بمقاطعة دنيبروبتروفسك، بينما تعرضت محطتان فرعيتان للكهرباء بقدرة 110 كيلوفولت و330 كيلوفولت، للاستهداف في بلدتي ماياكي وأوساتوفي بمقاطعة أوديسا".

وأضافت الوزارة: "تم استهداف سفينة شحن في البحر الأسود، جنوب غرب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ ضربات باستخدام طائرات بدون طيار "درونز" ضد مرافق البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا، وكذلك ضد السفن البحرية التي تنقل عتاداً عسكرياً وشحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما أوضح السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا تستخدم الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الـ3 الماضية، مرّت نحو 8000 سفينة تحمل شحنات عسكرية عبر موانئ أوديسا، وهو ما يفسر استهداف هذه المواقع، وفقا لوكالة أنباء"سبوتنيك" الروسية.