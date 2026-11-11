رئيس مجلس النواب يشارك في الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان

شارك المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية قبرص.

ويتناول الاجتماع ثلاثة موضوعات رئيسية موزعة على ثلاث جلسات، حيث تتضمن الجلسة الأولى موضوع «دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط»، بينما تتناول الجلسة الثانية موضوع «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، فيما تناقش الجلسة الثالثة موضوع «تعزيز التعاون بين البرلمانات: الشباب في صدارة الاهتمام».

ومن المقرر أن يلقي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمة في كل موضوع من الموضوعات المطروحة خلال الجلسات.

جدير بالذكر أن آلية القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أُطلقت بمبادرة مصرية عام 2014، وشكلت نموذجًا مُلهمًا للتعاون والتكامل الإقليمي، ويعكس انتظام انعقادها خصوصية العلاقات بين الدول الثلاث، وما تمثله من نموذج للعلاقات الاستراتيجية، فضلًا عن كونها محفلًا رئيسيًا للتشاور والتنسيق المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإطارًا مهمًا للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط.