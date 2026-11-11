انطلاق المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية

انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات الأطباء والعلماء العرب في المهجر، ونقل المعرفة إلى الدول العربية، وتفعيل الاستراتيجية العربية للاستفادة من هذه الكفاءات.

وشهد افتتاح المؤتمر حضور ومشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، بكلمة مسجلة، والدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة بالجمهورية التونسية، رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والوزير المفوض ميساء هدمي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

كما شارك عدد من وزراء الصحة العرب، وممثلون عن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، من بينهم الدكتور أيمن المهندس، عميد كلية الدراسات العليا للصحة العامة والسياسة الصحية بجامعة مدينة نيويورك، والدكتور أكثم ياسين من الجمهورية العربية السورية، والدكتور فايز شامية من دولة فلسطين، والدكتور مدحت عسكر من جمهورية مصر العربية.

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، رحب الدكتور خالد عبد الغفار بالحضور في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن المؤتمر يجسد إرادة عربية مشتركة للاستثمار في رأس المال البشري المؤهل، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الصحية العربية باعتبارها ثروة استراتيجية قادرة على دعم تطوير المنظومات الصحية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز البحث العلمي والتدريب والابتكار.

وأشار عبد الغفار إلى أن التحدي لا يقتصر على الحد من هجرة الكفاءات، بل يمتد إلى تحويلها إلى فرصة للتواصل العلمي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات المستدامة.

وشدد على أهمية توفير بيئات مهنية جاذبة، وتوسيع مشاركة الكفاءات العربية بالخارج في التعليم والتدريب والبحث العلمي وتطوير الخدمات الصحية، مؤكدا أن مستقبل الصحة في العالم العربي يتطلب تكامل الجهود وتوحيد الطاقات، بما يسهم في بناء نظم صحية أكثر كفاءة واستدامة، ويضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وفي كلمته الافتتاحية، توجه الدكتور عادل عدوي، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر، ولوزارة الصحة المصرية على استضافته، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأكد عدوي أن انعقاد المؤتمر الثاني يمثل انتقالا مهما من التوصية إلى المتابعة، ومن الفكرة إلى البناء المؤسسي، فيما يعد استكمالا لما انطلق من المؤتمر الأول في عمان عام 2024 وإعلان عمان.

وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تتضاعف في ظل الحروب والأزمات التي تمر بها المنطقة وما تفرضه من ضغوط على النظم الصحية، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود نحو ربع مليون من الكفاءات الصحية العربية تعمل خارج المنطقة، كثير منها في مواقع علمية ومهنية متقدمة، وهو رصيد لم تتم الاستفادة منه بعد على الوجه الأمثل.

وأوضح أن هجرة الكفاءات الصحية لا ينبغي أن ينظر إليها فقط من زاوية فقدان الكفاءات أو ما اصطلح على تسميته نزيف الأدمغة، موضحا أن العودة المؤقتة والتعليم والتدريب عن بعد والبحث العلمي والاستشارات ونقل التكنولوجيا والمعرفة، كلها مسارات تتيح بناء علاقة مستدامة مع الكفاءات العربية أينما كانت.

وأضاف أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية أعد، بتكليف من مجلس وزراء الصحة العرب، مبادرة للاستفادة من هذه الكفاءات في التعليم والتدريب التخصصي والجودة والبحث العلمي، كانت أحد مرتكزات الاستراتيجية العربية التي تضم أربعة أهداف استراتيجية و12 مبادرة.

ودعا عدوي إلى أن يخرج المؤتمر بخطوات عملية واضحة وقابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس، وليس بتوصيات جديدة فقط.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الكفاءة العربية المهاجرة ليست كفاءة فقدتها المنطقة، وإنما هي طاقة عربية يمكن أن تبقى متصلة بها وشريكة في تنميتها، إذا ما تحقق النجاح في بناء الجسور المؤسسية التي تربط الخبرة بالحاجة، والمعرفة بالفرصة، والمبادرة بالتنفيذ.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة بالجمهورية التونسية ورئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، أن المجلس يمثل نموذجا ناجحا للعمل العربي المشترك في المجال الصحي، بما يوفره من معايير موحدة للتدريب والاختصاص في مختلف الدول العربية، موجها الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة المؤتمر.

وأوضح الفرجاني أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية هو الجسر الطبيعي بين الكفاءات المهاجرة وأوطانها، فمن خلال برامجه وامتحاناته يستطيع الطبيب العربي في المهجر أن يكون مدربا وممتحنا وشريكا في إعداد الأجيال الجديدة من الأطباء.

وأضاف أن الاستراتيجية العربية التي يناقشها المؤتمر تحتاج إلى التزام من كل دولة عربية، لافتا إلى أن الهيئة العليا للمجلس مستعدة لدعم تنفيذها بما يعزز جودة التعليم الطبي التخصصي ويخدم المريض العربي أينما كان.

وهنأ الفرجاني أوائل خريجي المجلس لعام 2025، مؤكدا أنهم يمثلون مستقبل النظم الصحية العربية.

وفي افتتاح حفل التكريم، هنأ الدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، أوائل الخريجين وأسرهم ومراكز تدريبهم، مؤكدا أن تميزهم يعكس قوة البرامج التدريبية العربية المشتركة.

وقال إنه يتم اليوم الاحتفاء بأطباء تدربوا في مراكز تدريب معتمدة في كافة بلدان الوطن العربي وجمعهم معيار عربي واحد للجودة، مشيرا إلى أن هذا التميز هو أفضل دليل على أن الاستثمار في تدريب الطبيب العربي استثمار في صحة المجتمعات.

وأضاف أن الكفاءات المهاجرة شريك أساسي في هذه المسيرة، أستاذا ومدربا وممتحنا، وأن المجلس يفتح أبوابه لكل خبير عربي يريد أن ينقل علمه إلى الأجيال القادمة.

وعلى صعيد آخر، خصص المؤتمر جلسته الثانية للاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، والوزير المفوض ميساء هدمي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وقدم الدكتور الشيخ بدر، الخبير المختص، عرضا للاستراتيجية، تلاه عرض تقديمي بعنوان «من الهجرة إلى التأثير: تفعيل دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في مواجهة التحديات الناشئة في مجال الصحة العامة»، قدمه الدكتور أيمن المهندس، عميد كلية الدراسات العليا للصحة العامة والسياسة الصحية بجامعة مدينة نيويورك.

وتضمن المؤتمر بعد ذلك حوارا مفتوحا بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الصحة العرب، وممثلي الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، وهم الدكتور أكثم ياسين من الجمهورية العربية السورية، والدكتور فايز شامية من دولة فلسطين، والدكتور مدحت عسكر من جمهورية مصر العربية.

وفي ختام اليوم الأول، كرم المجلس العربي للاختصاصات الصحية أوائل خريجيه لعام 2025 في 18 مجلسا علميا، منها الجراحة والأمراض الباطنة وطب الأطفال والوالدة وأمراض النساء والتخدير والعناية المركزة وطب الطوارئ.

كما كرم المتميزين في البحث والنشر العلمي من خريجي العام نفسه، وألقى ممثل عن الخريجين كلمة نيابة عن زملائه.