تايلاند: فقدان 6 من أفراد طاقم ناقلة نفط إثر غرقها قبالة ساحل تشون بوري

أفادت البحرية الملكية التايلاندية بفقدان ستة من أفراد طاقم ناقلة نفط غرقت صباح اليوم الأربعاء قبالة ساحل منطقة ساتاهيب في مقاطعة تشون بوري.

وبدأت قيادة المنطقة البحرية الأولى عملية بحث وإنقاذ للعثور على أفراد طاقم السفينة "فينوس 14" المفقودين، مع الاستعداد أيضا لاحتمال حدوث تسرب نفطي، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

وأوضحت البحرية التايلاندية أن السفينة "فينوس 14"، المسجلة في تايلاند والمخصصة لتزويد قوارب الصيد بالوقود، غرقت على بعد نحو 27 ميلا بحريا من مدخل قاعدة ساتاهيب البحرية، في اتجاه 227 درجة.

ودفعت البحرية بزورق الدورية "تور 113" وطائرة للمراقبة البحرية للمشاركة في البحث عن أفراد الطاقم المفقودين وتحديد موقع السفينة الغارقة. كما أصدرت السلطات أيضا تحذيرات للسفن الأخرى المبحرة في المياه القريبة.

وتنسق البحرية مع إدارة الملاحة البحرية للاستعداد لاحتمال حدوث تلوث ناجم عن تسرب نفطي، في وقت لم تُعرف فيه كمية الوقود التي كانت السفينة تحملها عند غرقها.