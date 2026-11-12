السعودية: سقوط شظايا صاروخين حوثيين بالقرب من المسجد الحرام بمكة

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شهدت قرية سبوحة -نحو 35 كيلومترًا شمال شرقي المسجد الحرام في مكة المكرمة- سقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعتة الحوثي باتجاه منطقة مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، حسبما أعلن الدفاع المدني السعودي.

وتقع القرية بالقرب من مركز ضبط أمني، وسط طبيعة جغرافية تتداخل فيها المرتفعات الجبلية والتجمعات السكانية، فيما يقدر ارتفاعها بنحو 608 أمتار فوق مستوى سطح البحر، وفقا لتقرير نشره موقع "العربية نت" السعودي اليوم الخميس.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير المعتمدة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.