سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا بينهم طفل وطبيب وسيدة، وأصاب نحو 40 آخرين، الخميس، بقصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة بقطاع غزة، منهم 6 أشخاص في هجوم استهدف مستشفى ناصر جنوبي القطاع.

وفي أحدث الهجمات، أفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء للأناضول باستشهاد الفلسطيني محمد بدر وإصابة آخر بجروح متوسطة، في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وسبق ذلك استشهاد الفلسطيني حسام محمد صالحة (35 عاما)، وميرفت الحلاق (46 عاما)، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة مدنية بجوار مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، وفق المصدر ذاته.

وأوضح أن صالحة استشهد في الغارة، فيما توفيت الحلاق لاحقا متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها.

وفي شمال غرب المدينة، أصيب فلسطينيون بجروح طفيفة بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا مخلى في مخيم الشاطئ، وفق مصادر طبية.

ووسط القطاع، استشهد الفلسطيني نشأت فؤاد عواد (26 عاما)، وأصيب آخرون بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية بشارع البركة في دير البلح، وفق مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى.

وفي وقت سابق الخميس، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني حسن أبو خريس بالرصاص في منطقة بلوك 12 شرقي مخيم البريج، وفق مصدر طبي بالمستشفى ذاته.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت قرية المصدر ومحيطها وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وجنوبي القطاع، أصيبت فلسطينية (23 عاما) بجروح خطيرة برصاص آليات عسكرية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين بمنطقة بئر 19 في مواصي خان يونس.

ووفق مصدر طبي، أصيبت الفتاة أثناء نومها داخل خيمتها، ونقلت إلى مستشفى ناصر، حيث أدخلت العناية المركزة.

وفجر الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وأصاب نحو 30 آخرين بقصف استهدف أحد مباني مستشفى ناصر في خان يونس.

وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وبحسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد 1622 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و878 آخرين، دون احتساب ضحايا الخميس.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

وخلفت الحرب دمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار.