العثور على جثة طبيب المنيا الجامعي المختفي في مياه النيل بسمالوط

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، منذ قليل، على جثمان الدكتور أحمد رتيب، طبيب الجراحة العامة بمستشفى المنيا الجامعي، غريقا بمياه نهر النيل بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، والتي تبعد عن مدينة المنيا بحوالي 25 كيلومترا، وذلك في اليوم الثالث من واقعة اختفائه في ظروف غامضة عقب استقلاله تاكسي من أمام المستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب الطبيب منذ خروجه من مستشفى المنيا الجامعي، صباح الثلاثاء الماضي، حيث استقل سيارة أجرة (تاكسي)، قبل انقطاع الاتصال به وإغلاق هاتفه المحمول، وعدم عودته إلى منزله، ما دفع أسرته وزملائه إلى إطلاق نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالمساعدة في العثور عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثمان الطبيب بمياه النيل بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أسباب الوفاة، من خلال الجهات المختصة.