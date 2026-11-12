كاتس: لا نحتاج موافقة المعارضة لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات

- وزير الدفاع يرد على مطالبة آيزنكوت لنتنياهو بعدم تنفيذ عمليات عسكرية لحين تشكيل حكومة جديدة

- المعارضة تخشى أن يدخل نتنياهو إسرائيل في حالة طوارئ تفرض تشكيل حكومة وحدة بمشاركته

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن حكومة تسيير الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة أو انتظار تشكيل حكومة جديدة لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية، بما في ذلك ضد إيران.

يأتي ذلك وسط تصاعد مخاوف المعارضة من احتمال أن يشن نتنياهو هجوما جديدا على إيران، بهدف فرض تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية بمشاركته مع عضو الكنيست المكلف بتشكيلها غادي آيزنكوت.

وقال كاتس عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو من أي جهة قانونية لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات محددة في غزة أو أنشطة دفاعية وهجومية في لبنان".

وأضاف أن ذلك يشمل كذلك "الحفاظ على منطقة أمنية في سوريا لحماية التجمعات السكانية في الجولان، أو إخلاء حي في الخليل، وكذلك بخصوص إيران. وسيستمر هذا النهج وفقا لما تقتضيه الظروف".

وأردف كاتس أن "أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا ينتظر مآلات العمليات السياسية الحالية"، في إشارة إلى مساعي تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع: "هناك رئيس وزراء واحد ووزير دفاع واحد يتوليان توجيه الجيش، وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل".

وجاءت تصريحات كاتس ردا على رسالة وجهها آيزنكوت إلى نتنياهو، الأربعاء، طالبه فيها بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية لحين تشكيل حكومة جديدة.

وخاطب آيزنكوت نتنياهو قائلا: "أنت ترأس حاليا حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست؛ إذ لا يزال 46 عضوا فقط في الكنيست يدعمون استمرارك في منصب رئيس الوزراء".

والأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة، ومنحه مهلة 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يوما إضافيا بقرار من الرئيس.

وفي وقت لاحق الأربعاء، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" وجّه الجيش إلى تعزيز استعداداته تحسبا لاحتمال شن هجوم على إيران واندلاع مواجهة عسكرية.

ومن المتوقع أن يجتمع "الكابينت" الأحد المقبل، وسط مخاوف لدى المعارضة من توجيه نتنياهو ضربة عسكرية لإيران بهدف البقاء في السلطة.

ولا يفرض القانون الإسرائيلي قيودا خاصة على حكومة تسيير الأعمال بشأن شن هجمات عسكرية، لكن اتخاذ قرار بشن حرب أو عملية عسكرية كبيرة يُرجح أن تؤدي إلى حرب يتطلب موافقة الحكومة أو "الكابينت"، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ومنذ يونيو 2025، شنت إسرائيل حربين على إيران، وردت الأخيرة بمهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومنذ عقود، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية حليفة للولايات المتحدة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية أو تهديد دول أخرى.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.