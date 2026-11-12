أمينة أردوغان: علينا استخلاص الدروس من الطبيعة في مواجهة أزمة النفايات

• عقيلة الرئيس التركي أكدت خلال اجتماع على هامش قمة "كوب 31":

- المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تشكل اليوم 40 بالمئة من النفايات العالمية

- بالإمكان تحويل النفايات العضوية المنزلية إلى سماد عضوي بوسائل بسيطة

- ربع الغذاء المهدر عالميا يكفي لإطعام نحو 700 مليون شخص يعانون الجوع

دعت السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى الاستفادة من دروس الطبيعة في مواجهة أزمة النفايات العالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمينة أردوغان، رئيسة المجلس الاستشاري للشخصيات رفيعة المستوى المعني بصفر نفايات التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "صفر نفايات والاقتصاد الدائري والميثان"، على هامش قمة القادة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" في ولاية أنطاليا التركية.

ونُظم الاجتماع بالتعاون بين رئاسة "كوب 31" ووكالة الطاقة الدولية والمجلس الأممي الاستشاري للشخصيات رفيعة المستوى المعني بصفر نفايات.

وأشارت أمينة أردوغان إلى أن المجلات في مطلع خمسينيات القرن الماضي كانت تروج لنمط حياة قائم على استخدام المنتجات لمرة واحدة، وتقدمه باعتباره رمزا للعصر الذهبي للبشرية ووسيلة لتوفير الوقت.

وأضافت أن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تشكل اليوم 40 بالمئة من النفايات العالمية، وأن العالم شهد خلال نصف القرن الماضي زيادة غير مسبوقة في حجم النفايات.

وحذرت من أن حجم النفايات البلدية الصلبة مرشح للتضاعف بحلول عام 2050، ليصل إلى نحو 4 مليارات طن.

وقالت: "إذا اعتبرنا هذا العبء من النفايات، الذي تكاد إدارته تكون مستحيلة، مجرد أزمة بيئية، فإننا نكون قد تناولنا القضية بصورة ناقصة".

وأضافت: "إنها في الحقيقة أزمة عقلية وثقافية وحضارية في آن واحد، ودليل على أن المجتمعات لا تستطيع المضي نحو المستقبل دون محاسبة نفسها على ما تخلفه وراءها".

وشددت على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الاستهلاك والرفاه، مشيرة إلى أن نحو 30 بالمئة من الغذاء المنتج عالميا يُهدر.

وأوضحت أن ربع الغذاء المهدر عالميا يكفي لإطعام نحو 700 مليون شخص يعانون الجوع، معتبرة أن ذلك يمثل معضلة أخلاقية كبيرة.

ولفتت إلى أن نفايات الغذاء مسؤولة عن 10 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة عالميا، وأن الميثان يعد من أبرز الغازات المنبعثة منها.

وذكرت أن انبعاثات الميثان مسؤولة بصورة رئيسية عن نحو ثلث الاحترار العالمي المسجل حتى اليوم، وأن 60 بالمئة منها ناجم عن الأنشطة البشرية.

وأوضحت أن الطبيعة لا تنتج نفايات، بل تستخدم مواردها بأعلى درجات الكفاءة، مشيرة إلى أن الأزهار التي تتساقط من أشجار الفاكهة تتحول إلى مصدر جديد لتغذية التربة.

وقالت: "استلهمت البشرية أفكارها من الطبيعة طوال التاريخ، وما علينا فعله اليوم هو استخلاص الدروس مجددا من مدرسة الطبيعة".

وأضافت أن بالإمكان تحويل النفايات العضوية المنزلية إلى سماد عضوي بوسائل بسيطة، وكذلك الاستفادة من النفايات الناتجة عن أماكن العمل ومراكز التسوق والفنادق والمطارات في إنتاج الأسمدة والأعلاف الحيوانية.

وأكدت أن هذه الخطوات يمكن أن تسهم في تحقيق هدف خفض الزيادة المتوقعة في حجم النفايات البلدية الصلبة عالميا بنسبة 50 بالمئة على الأقل بحلول عام 2035.

وشددت أمينة أردوغان على ضرورة تحويل الأهداف البيئية إلى تطبيقات عملية، وتعميم مفهوم صفر نفايات في مختلف مجالات الحياة.

والاثنين، انطلقت فعاليات مؤتمر "كوب31"، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى 20 نوفمبر الجاري.

ووفق الأمم المتحدة، يتصدر جدول أعمال المؤتمر التمويل المناخي، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.