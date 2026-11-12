الاحتلال يزعم اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس بغارة دقيقة على مجمع ناصر الطبي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد لواء خان يونس محمد أبو إسماعيل، وعناصر من حركة حماس، في غارة دقيقة على مجمع ناصر الطبي.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن «أبو إسماعيل كان مسئولًا عن إدارة نشاط عناصر اللواء، وتوجيههم لدفع وتنفيذ مخططات هجومية ضد قوات الجيش والإسرائيليين».

ووفق مزاعمها، فإن «قائد لواء خان يونس كان مسئولًا عن احتجاز العديد من الرهائن الإسرائيليين طوال فترة الحرب».

وبحسب ادعاءاتها، حولت عناصر حماس المجمع داخل مستشفى «ناصر» إلى مقر قيادة، وعملوا انطلاقًا منه على دفع عشرات المخططات الهجومية، وإعادة بناء القوة العسكرية للواء.

كما زعمت «نشر تحذيرات مسبقة للسكان، قبل تنفيذ الغارة، بالإضافة إلى استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية بهدف تقليل احتمال إصابة المدنيين».

واستشهد 6 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في جريمة جديدة تطال المنشآت الصحية والطواقم الطبية في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين الشهداء الستة، وإجلاء أكثر من 20 مصابًا، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن القصف ألحق أضرارًا مادية كبيرة بالطابق الثاني من المبنى، وطال قسم الإفاقة وأقسام جراحة النساء والرجال والباطنة، ما تسبب في حالة من الهلع بين المرضى والكوادر الطبية، وسط عمليات إخلاء ونقل للمصابين والشهداء.

ويأتي استهداف مجمع ناصر الطبي في وقت يواجه فيه القطاع الصحي أوضاعًا بالغة الصعوبة، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر المستشفيات والمرافق الصحية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي من أبرز المؤسسات الصحية في جنوب القطاع، وقد تعرض خلال الحرب لسلسلة من الاستهدافات والاقتحامات الإسرائيلية، ما ألحق أضرارًا بأقسامه ومرافقه، وعرّض حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر.