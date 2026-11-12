منغوليا تحتج على طريقة تعامل ماليزيا مع قضية قتل مضى عليها 20 عاما

حركت منغوليا احتجاجا دبلوماسيا لدى ماليزيا بشأن تعاملها مع قضية قتل امرأة منغولية، وحثت السلطات على ضمان عملية قانونية نزيهة وتقديم أجوبة لأسرتها بعد عشرين عاما على مقتلها.

تعود القضية إلى مقتل ألتانتويا شاريبو بالرصاص وتفجيرها بعبوات ناسفة بلاستيكية من النوع العسكري في غابة خارج كوالالمبور في أكتوبر 2006. وتسبب مقتلها في فضيحة على صلة برئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي نفى مرارا وتكرارا أي تورط في الحادث.

وأدين عضوان من وحدة شرطة النخبة ، كانا الحارسان الشخصيان لنيجيب، بقتل ألتانتويا. وحوكم حبيبها عبدالرازق باجيندا وهو مساعد مقرب لنجيب، ولكن تمت تبرئة ساحته من التحريض على الجريمة. ولم يتم التوصل قط إلى من أمر بالجريمة. وكانت ألتانتويا تبلغ من العمر 28 عاما وحاملا وقت مقتلها.

وقال رئيس الوزراء المنغولي السابق زاندانشاتار جومبوجاف اليوم الخميس، إن منغوليا "مستاءة بشدة من القرار" الذي اتخذته محكمة الاستئناف الماليزية في يناير، الذي أعفى الحكومة الماليزية من المسئولية في دعوى مدنية حركتها أسرة ألتانتويا وقلل مبلغ التعويضات المقرر.

يشار إلى أن زاندانتشاتر هو مبعوث منغوليا الخاص وعضو بقوة مهام حكومية رفيعة المستوى مكلفة بدعم أسرة ألتانتويا.

وقال إن منغوليا أرسلت مذكرتي احتجاج دبلوماسيتين أمس الأول الثلاثاء تحمل 4 طلبات تشمل مراجعة نزيهة لقرار المحكمة وإعادة أحد الضابطين المدانين الذي فر إلى أستراليا للإدلاء بشهادته في الدعوى المدنية وفحص أي أدلة يرجح أنها جديدة، وتقديم رد رسمي مكتوب لمنغوليا.