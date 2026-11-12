 البورصة توقف التداولات على سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية مع تداول أنباء القبض على رئيسها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البورصة توقف التداولات على سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية مع تداول أنباء القبض على رئيسها

رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب
رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب
محمد عصام
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 11:31 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 11:31 ص

أعلنت إدارة البورصة المصرية وقف التعاملات على سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية لحين رد الشركة على استفساراتها.

وجاء قرار البورصة عقب تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على رئيس الشركة، الأستاذ أيوب عدلي، لتأخر الشركة في تسليم الوحدات السكنية لعملاء متعاقدين معها.

ويمتلك أيوب عدلي نحو 24% من إجمالي أسهم رمكو لإنشاء القرى السياحية، في حين تمتلك ابنته تيتسيانا أيوب عدلي 30%، والباقي نسبة التداول الحر بالبورصة.

وتجري الدولة حاليًا حصرًا للمشروعات العقارية المتعثرة ووضع حلول لاستكمالها، من خلال إدخال شريك جديد أو استكمال أعمال البناء.

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