تقرير - ثورة فنية مرتقبة لمانشستر يونايتد مع تولي بوكيتينو المسؤولية الفنية بدلا عن كاريك

عاد اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليتصدر المشهد داخل أروقة مانشستر يونايتد، مع تزايد الحديث عن إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في وضع حد لحالة عدم الاستقرار الفني التي طاردت النادي خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما أوردته شبكة «ذا أتلتيك»، فإن إدارة مانشستر يونايتد تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع بوكيتينو، لتولي المسؤولية حال رحيل مايكل كاريك، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن الإضافة التي يمكن أن يقدمها المدرب الأرجنتيني، وقدرته على إعادة بناء فريق يبحث عن استعادة مكانته بين كبار الدوري الإنجليزي.

ويمتلك بوكيتينو مجموعة من الأفكار والخبرات التي قد تمثل نقطة تحول في مشروع مانشستر يونايتد، ويمكن تلخيص أبرز ملامح التغيير المنتظر في خمسة مفاتيح رئيسية.

تطوير المواهب الشابة وصناعة النجوم

يأتي الاهتمام باللاعبين الشباب في مقدمة المزايا التي يتمتع بها بوكيتينو، بعدما أثبت خلال تجربته مع توتنهام قدرته على تطوير المواهب وتحويلها إلى عناصر مؤثرة، مثل هاري كين وديلي آلي وكايل ووكر.

ويمتلك مانشستر يونايتد مجموعة من المواهب التي تحتاج إلى مشروع فني يمنحها الثقة والاستمرارية، مثل كوبي ماينو وليني يورو، وهو ما قد يتناسب مع فلسفة المدرب الأرجنتيني.

الضغط العالي واستعادة الشخصية الهجومية

يعتمد بوكيتينو على الضغط العالي والتحرك الجماعي لاستعادة الكرة في مناطق متقدمة، مع فرض إيقاع سريع على المنافسين.

وظهرت هذه الفلسفة خلال تجربته مع تشيلسي، الذي سجل 77 هدفًا في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، وقدم خلاله كول بالمر موسمًا استثنائيًا بتسجيل 22 هدفًا وصناعة 11.

لكن تجربته كشفت أيضًا عن بعض المشكلات الدفاعية، وهو الجانب الذي سيكون مطالبًا بمعالجته إذا تولى تدريب يونايتد.

مرونة تكتيكية وهوية واضحة

يمتلك المدرب الأرجنتيني القدرة على تغيير أسلوب اللعب وفقًا لطبيعة المنافس، مع الاعتماد على تشكيلات مختلفة، أبرزها 4-2-3-1، إلى جانب إمكانية اللعب بثلاثة مدافعين.

وقد تساعد هذه المرونة مانشستر يونايتد على التخلص من تضارب الأفكار الفنية، وبناء منظومة واضحة تجمع بين التنظيم الدفاعي والفاعلية الهجومية.

استغلال سرعة اللاعبين في التحولات الهجومية

يمثل اللعب المباشر واستغلال المساحات أحد الأسلحة المهمة في أفكار بوكيتينو، الذي يجيد تحويل استعادة الكرة إلى هجمات سريعة وخطيرة.

ويمتلك مانشستر يونايتد عناصر قادرة على تنفيذ هذه الأفكار، مثل برونو فيرنانديز وبريان مبيومو وماتيوس كونيا، بفضل قدرتهم على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص واستغلال المساحات خلف دفاعات المنافسين.

إعادة بناء شخصية مانشستر يونايتد

ربما تكون المهمة الأهم أمام بوكيتينو هي إعادة الثقة والانضباط والروح الجماعية إلى غرفة الملابس، بعدما عانى الفريق من تذبذب المستوى وعدم الاستقرار الفني.

ويمتلك المدرب الأرجنتيني تجربة ناجحة نسبيًا في بناء الفرق، بعدما قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق معه أفضل حصيلة نقاط للنادي في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي.

يمثل التعاقد المحتمل مع بوكيتينو رهانًا على مدرب يجيد تطوير اللاعبين وبناء الفرق وتقديم كرة قدم هجومية، لكنه لا يخلو من التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوازن الدفاعي وتحويل الأداء الجيد إلى بطولات.

وفي النهاية، لن يكون نجاح التجربة مرتبطًا باسم المدرب وحده، بل بمدى توفير إدارة مانشستر يونايتد الدعم الفني والاستقرار والصلاحيات اللازمة لبناء مشروع طويل الأمد يعيد الشياطين الحمر إلى دائرة المنافسة على الألقاب.