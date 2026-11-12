- مئات المستوطنين هاجموا منازل ببلدة عطارة وحطموا ممتلكات وأصابوا 3 فلسطينيين أحدهم حالته خطيرة

- يزن نقطيري: المستوطنون حطموا أجزاء من منزلي وحاولوا اقتحامه بينما كنت وأفراد عائلتي في داخله

- داوود أبو أحمد: مستوطنون خلعوا بوابات منزلي وحطموا نوافذه وسيارتي ما أثار رعب النساء والأطفال

- آمنة أبو رجيلا: فوجئنا بالمهاجمين وألقى أحدهم حجرا باتجاه نافذة غرفة كنت أجلس فيها ما أدى إلى تحطيمها

لم تقتصر آثار إرهاب مئات المستوطنين الإسرائيليين في بلدة عطارة شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الخميس، على تحطيم مركبات وتكسير نوافذ منازل فلسطينية.

بل امتدت إلى بث الرعب بين عائلات فلسطينية، ولا سيما النساء والأطفال، بعدما حاول المستوطنون اقتحام منازلها والاعتداء على من بداخلها.

وصباح الخميس، شن مئات المستوطنين هجوما على منازل وممتلكات فلسطينية في عطارة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تندلع مواجهات في البلدة.

ورصدت عدسة الأناضول آثار التخريب، بينها نوافذ مركبات محطمة وأضرار لحقت بمنازل وممتلكات فلسطينية أخرى، فيما سادت أجواء من الترقب بين السكان عقب الهجوم.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن 3 فلسطينيين أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، أحدهم حالته خطيرة.

** محاولات اقتحام

يزن نقطيري، أحد سكان عطارة، قال للأناضول إن الهجوم بدأ صباحا، بعدما دخل مئات المستوطنين إلى البلدة وشرعوا في مهاجمة المنازل والممتلكات.

وأضاف أن المستوطنين توجهوا أولا إلى منزله وحاولوا فتح بابه واقتحامه، بينما كان هو وأفراد عائلته، بينهم أطفال ووالدته، موجودين داخله.

وأوضح أن المهاجمين حطموا أجزاء من المنزل وحاولوا اقتحامه، لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الباب الحديدي المغلق من الداخل.

وأشار نقطيري إلى أن المستوطنين ألحقوا أضرارا أيضا بمنزل عمه ومركبته، وخلعوا بوابة كهربائية من مكانها، قبل أن يصل الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة بعد نحو ساعة من بدء الهجوم.

وأضاف أن أفراد عائلته ظلوا داخل المنزل خلال الاعتداء، خشية اقتحامه، وأن ما جرى تركهم في "حالة من الصدمة".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسط اعتداءات متكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

** رعب داخل المنازل

من جانبه، قال داوود عبد المجيد أبو أحمد، إن مستوطنين هاجموا منزله قرابة الساعة السادسة والنصف صباحا (04:30 ت.غ)، وخلعوا بواباته وحطموا نوافذه ومركبته.

وأضاف أن المهاجمين حاولوا الدخول إلى المنزل رغم إغلاق أبوابه، وألحقوا أضرارا بمحتوياته، ما أثار حالة من الرعب بين النساء والأطفال الموجودين داخله.

وأوضح أن أفراد عائلته لم يتمكنوا من مغادرة المنزل أثناء الهجوم، فيما اضطر بعضهم إلى الصعود إلى السطح، قبل أن يصل شبان من البلدة لمساندتهم.

وأشار أبو أحمد إلى أن منزله تعرض للتخريب مرتين خلال العام الأخير.

وأضاف أن المستوطنين سبق أن حطموا نوافذ المنزل قبل نحو عام، وأن هجوم الخميس أعاد إلى العائلة مشاهد الخوف التي عاشتها سابقا.

وشدد على تمسك المواطنين الفلسطينيين بالبقاء في منازلهم رغم الاعتداءات المتكررة.

** هجوم مفاجئ

بدورها، قالت آمنة أبو رجيلا، إن المستوطنين اعتادوا المرور عبر الطريق الرئيسي المحاذي لمنازلهم، وتنفيذ تحركات واستفزازات.

وأضافت أنها سمعت صباح الخميس أصواتا مرتفعة واشتباكات بين الجيش والمستوطنين، إلى جانب أصوات قنابل غاز، ما دفع السكان إلى الاعتقاد بأن الجيش بدأ تفريق المستوطنين من المكان.

وأوضحت أنهم شاهدوا لاحقا آليات عسكرية ومركبات تتحرك في المنطقة، فاعتقدوا أن المستوطنين غادروا، قبل أن يفاجأوا بهجومهم على المنازل والاعتداء على سكانها.

وتابعت أنهم فوجئوا بالمهاجمين عند النوافذ، حيث ألقى أحدهم حجرا باتجاه نافذة الغرفة التي كانت تجلس فيها، ما أدى إلى تحطيمها.

وأضافت أن أفراد عائلتها كانوا قد أغلقوا مدخل المنزل خشية اقتحامه من قبل المستوطنين، لكن ذلك لم يمنع المهاجمين من إلحاق أضرار بالمنزل وممتلكاته.

** اقتحام وإغلاق طرق

وبالتزامن مع الهجوم، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عطارة، وأطلق النار وقنابل غاز وصوت، وفق مصادر محلية للأناضول.

كما هاجم مستوطنون شوارع رئيسية قرب مدينة رام الله، ما دفع الجيش إلى إغلاق مداخل المدينة، وتسبب في تكدس آلاف المركبات الفلسطينية على الطرقات، بحسب مراسل الأناضول.

وبالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تكثفت اعتداءات الجيش وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتشمل الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير سكان، والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذه الممارسات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.