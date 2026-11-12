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أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، عن تطلع بلاده إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تركيا، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.

جاء ذلك خلال استقباله، في قصر بعبدا الرئاسي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلم بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وضم الوفد الذي التقى عون كلا من السفير التركي لدى بيروت مراد لوتيم، ورئيس معهد يونس إمره التركي سليم أرغون.

وقال عون إن لبنان يولي أهمية خاصة لعلاقاته مع تركيا، التي تربطه بها أواصر تاريخية وإنسانية وثقافية عميقة.

واستذكر المحادثات التي أجراها مع الرئيس أردوغان خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة في 30 يوليو الماضي.

وأضاف أن "لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية-التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية".

وثمّن عون الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم استقرار لبنان والمنطقة، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

وحمّل ضيفه تحياته إلى الرئيس التركي، معربا عن شكره للدعم الذي تقدمه بلاده للبنان.

وأكد حرص بيروت على مواصلة العمل مع أنقرة لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون، في إطار الاحترام المتبادل للمصالح.

من جانبه، أعرب أردوغان عن سعادته بزيارة لبنان، مقدرا "قيمته الحضارية والثقافية والتربوية"، بحسب البيان.

واستعرض الأنشطة التربوية والثقافية والفكرية التي تنفذها مؤسسة نشر العلم، معربا عن الرغبة في التعاون مع الهيئات التربوية والجامعية والمؤسسات الثقافية اللبنانية.

وأكد أن تركيا "تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة"، وفق البيان.

ووصل الوفد التركي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت صباح الخميس، ومن المقرر أن يلتقي خلال اليوم سياسيين وممثلين عن الطائفتين الإسلامية والمسيحية.