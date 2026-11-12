على مدار سنوات، تعرضت البنية التحتية للقطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاعتداءات متكررة، طالت مستشفيات غزة والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف، وأثرت على قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات العلاج والرعاية للفلسطينيين.

ومع اندلاع الحرب على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، اتسع نطاق استهداف الاحتلال الإسرائيلي؛ ليشمل عددًا من المستشفيات والمنشآت الطبية، وسط اتهامات إسرائيلية بوجود عناصر من حركة حماس داخل هذه المنشآت واستخدامها لأغراض عسكرية.

مستشفيات غزة.. سجل متواصل من الاستهداف

تعود أزمة مستشفيات غزة إلى سنوات الحصار الإسرائيلي والقيود على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وحركة المرضى، وجولات التصعيد منذ 2008. ووفق تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 2024، عانى القطاع الصحي قصورًا واسعًا بعد 17 عامًا من الحصار، رغم وجود 35 مستشفى تضم نحو 3907 أسرة قبل الحرب، استحوذ مستشفى الشفاء وحده على 19% منها.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، تعرضت المنشآت الطبية لهجمات متكررة، وثقت المفوضية بعضها حتى 30 يونيو 2024، مشيرة إلى خروج 22 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

ما حقيقة اتهامات إسرائيل باستخدام مستشفيات غزة لأغراض عسكرية؟

تزعم إسرائيل استخدام حركة حماس مستشفيات غزة، في عملياتها العسكرية، وفي إقامة مراكز قيادة وتخزين أسلحة واستخدام أنفاق أسفل بعض المنشآت، وتستند على ذلك الاتهام في تبرير عملياتها داخل المستشفيات ومحيطها، وظهرت هذه الاتهامات خلال العمليات الإسرائيلية في مجمع الشفاء في نوفمبر 2023، ثم تجددت مع اقتحامه في مارس 2024.

ورغم أن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 2024 أشار إلى أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لتأييد اتهاماتها كانت غير كافية في معظم الحالات، ووصف بعض المزاعم بأنها عامة وفضفاضة، وأوضح أن استخدام جماعات مسلحة للمنشآت الطبية لأغراض عسكرية يمثل بدوره مخالفة للقانون الدولي الإنساني، إذ تتمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، ولا تفقدها لمجرد توجيه اتهامات بشأن استخدامها، تواصل إسرائيل استهدافها للمنشآت الصحية في غزة.



أرقام تكشف حجم انهيار المنظومة الصحية

تعكس بيانات منظمة الصحة العالمية تراجع قدرة المستشفيات في غزة على العمل؛ ففي مايو 2025، قالت المنظمة إن 19 مستشفى فقط من أصل 36 كانت تعمل، وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود والعاملين الصحيين، بعد خروج أربعة مستشفيات رئيسية عن الخدمة خلال أسبوع واحد.

وفي 12 نوفمبر الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال نفذ 793 هجومًا استهدف خدمات الرعاية الصحية منذ بدء الحرب، شملت المستشفيات والمرافق الصحية والمركبات والكوادر الطبية وسلاسل الإمداد، وأسفرت عن استشهاد 1725 من أفراد الطواقم الطبية.

من الشفاء إلى المعمداني.. كيف تضاعفت كلفة استهداف مستشفيات غزة؟

أدى خروج مستشفيات رئيسية عن الخدمة، وفي مقدمتها مجمع الشفاء بعد عمليتين عسكريتين إسرائيليتين في نوفمبر 2023 ومارس 2024، إلى زيادة الضغط على المنشآت المتبقية وتقليص قدرتها على استقبال المرضى وإجراء العمليات العاجلة وتقديم خدمات الطوارئ والعناية المركزة.

وأشار تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 2024 إلى العثور على مقابر جماعية داخل مجمع الشفاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، واستخراج جثامين عشرات الأشخاص، بينهم أشخاص ظهرت على بعضهم أدوات طبية، ما يثير مخاوف وتساؤلات بشأن بنك الجلود الإسرائيلي، الذي وصفه متحدثون أمام لجنة قضائية أمريكية بأنه الأكبر عالميًا، في ظل اعتراف إسرائيلي سابق بنزع أنسجة، بينها الجلد والقرنيات وصمامات القلب، من جثامين فلسطينيين وإسرائيليين دون موافقة ذويهم خلال تسعينيات القرن الماضي.

ومع تراجع عدد المستشفيات العاملة، ازدادت صعوبة حصول مرضى الأمراض المزمنة والأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل على الرعاية، واضطر المرضى إلى البحث عن العلاج في منشآت أخرى بإمكانات محدودة.

شلل في مستشفيات غزة بسبب الحصار ونقص الوقود

حذرت منظمة الصحة العالمية في مايو 2025 من وصول النظام الصحي في غزة إلى نقطة حرجة، مع نقص الوقود والأدوية والمياه والإمدادات الطبية، وتزايد العمليات العسكرية والنزوح. ويهدد نقص الوقود تشغيل المولدات الكهربائية وأجهزة التنفس الصناعي وحضانات الأطفال والعناية المركزة، ما يؤدي إلى توقف أقسام حيوية وتأجيل العمليات وتقليص الخدمات، حتى في المستشفيات التي لم تتعرض للقصف.



كيف يدفع سكان غزة ثمن انهيار المستشفيات؟



يمتد تأثير تراجع الخدمات الصحية إلى مختلف سكان القطاع، وليس المرضى الموجودين داخل المستشفيات وقت القصف فقط للاحتماء بها؛ يعاني مرضى الكلى والسرطان، والأطفال المبتسرون، والنساء الحوامل من صعوبة الحصول على الرعاية والعلاج مع خروج المستشفيات عن الخدمة وتراجع إمكانات المنشآت المتبقية، كما تتأثر خدمات الطوارئ والجراحة، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يزيد مخاطر تدهور الحالات المرضية والإصابات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، ويضع المرضى أمام خيارات محدودة، والعلاج أكثر صعوبة، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية مرارًا من تدهور قدرة المرافق الصحية في غزة على تقديم الخدمات، وشددت على ضرورة حمايتها وضمان وصول الإمدادات الطبية إليها.



